All'Università un convegno di due giorni su “Politica e fede a Messina all’epoca del cardinale Giuseppe Guarino”

Il centro studi Cardinale Giuseppe Guarino, organizza all’Università di Messina, un convegno di due giorni su “Politica e fede a Messina all’epoca del cardinale Giuseppe Guarino”. Il primo giorno 5 aprile alle ore 16:00, presso la sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti.

I relatori, dopo i saluti di rito, presenteranno la difficile epoca di transizione in cui visse: dallo stato Borbonico allo stato Sabaudo e quindi allo stato Italiano con le relazioni che seppe intessere con i vari interlocutori.

Nel secondo giorno il 6 aprile alle ore 09:00 presso l’aula 2 di Economia, si metterà a fuoco la sua Spiritualità ed i frutti che ha generato. Senza dubbio si può affermare che l’Arcivescovo Guarino è stato un modello di pastore e apostolo della carità non solo per il suo tempo ma anche di oggi, infatti scorrendo le sue lettere pastorali non si può non evidenziare il suo attaccamento al magistero della Chiesa che sempre proponeva con passione e dotte argomentazioni, ma anche l’amore per tutti i suoi fedeli ed i presbiteri a cui finalmente riuscì a dare non solo un luogo adeguato per la formazione , ma anche tanti contenuti ricchi della spiritualità di San Francesco di Sales.