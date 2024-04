Diletta Leotta e Loris Karius fissano la data delle nozze: il 22 giugno a Vulcano

L’arcipelago delle Isole Eolie si conferma ancora una volta location ideale per feste vip in grande stile. Questa volta a scegliere le isole del vento, con un matrimonio super sfarzoso a Vulcano, è la giornalista televisiva Diletta Leotta, con il portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius. La notizia è confermata e dopo l’ultimo sopralluogo sul posto, avvenuto pochi giorni fa, è stata decisa la data: sabato 22 giugno 2024.

Un evento eccezionale per le Eolie che porterà tanti vip sull’isola tra cui giornalisti, attori, presentatori e calciatori di massima serie di varie nazionalità. Dal punto di vista mediatico, per le isole Eolie ed in particolare per Vulcano, sarà un riscatto pubblicitario di notevole impatto, dopo la lunga crisi vulcanica finita solo qualche mese fa e che aveva messo in ginocchio il turismo dell’isola. Sembrerebbe, secondo indiscrezioni, che la location sia stata già scelta. Si tratterebbe dell'Hotel "Therasia Resort", un 5 stelle, situato nel promontorio di Vulcanello, con vista sui faraglioni.