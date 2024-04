Università di Messina, il giudice David Joseph Attard sarà insignito del Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze giuridiche

Giovedì 4 aprile, alle 10,30, nell’aula magna dell’Università, il prof. David Joseph Attard, giudice e studioso di fama mondiale, che vanta una ricca produzione scientifica sul Diritto internazionale del mare, sarà insignito del Dottorato di ricerca “honoris causa in Scienze giuridiche. Il prof. Attard terrà una “lectio doctoralis” sul tema “Enhancing the effectiveness of international maritime law”. La “laudatio” sarà affidata alla prof.ssa Francesca Pellegrino, ordinaria di Diritto della navigazione.