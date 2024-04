A Messina un corso per informatici biomedicali per rispondere alle esigenze dell’industria 4.0

Il corso, primo per il profilo di informatico biomedicale nella Sicilia orientale, che permetterà agli studenti di acquisire le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo digitale e delle nuove frontiere della settore sanitario, verrà presentato giovedì 4, alle 11, presso la Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina. All’incontro parteciperanno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, il presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a.r.l. Marco Ferlazzo ed il CEO Flavio Corpina, il CEO di Elis Pietro Cum, il presidente dell’ITS Academy “Alessandro Volta” Nuove Tecnologie della Vita, Maria Pia Pensabene. Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica ha avuto un impatto sempre maggiore nel campo della biomedicina. Per questo motivo, è importante che i professionisti del settore abbiano una formazione solida in ambito informatico. Ecco perché è stato lanciato questo nuovo corso di studi che unisce entrambe le competenze .

Formare informatici biomedicali per rispondere alle esigenze dell’industria 4.0. È questo l’obiettivo del nuovo percorso formativo offerto dall’ITS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” di Palermo in collaborazione con Sicindustria e con il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a.r.l., realtà che unisce eccellenze del settore sanitario e biomedicale con l’obiettivo di creare un polo per l’innovazione nell’ambito di riferimento in Sicilia .

Grazie a questo percorso formativo di specializzazione, gli studenti avranno la possibilità di approfondire le conoscenze informatiche e applicarle in ambito medico, aprendo nuove opportunità di lavoro e di ricerca. Inoltre, il corso prevede anche stage (o tirocini formativi) in importanti multinazionali del settore biomedico, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite e di entrare in contatto con il mondo del lavoro in un contesto internazionale. Grazie a questo nuovo corso, si formerà una nuova generazione di professionisti altamente qualificati e pronti ad affrontare le sfide del futuro nel campo della biomedicina. Gli ITS Academy, nati in Italia nel 2009, sono Scuole di eccellenza post-diploma ad alta specializzazione tecnica e tecnologica, che operano nelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del nostro Paese; nascono secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione pubblico-privata e coinvolgono direttamente università, enti di ricerca, istituti di istruzione secondaria, agenzia per il lavoro, organizzazioni di categoria e soprattutto le aziende del settore, che svolgono un ruolo da protagoniste. L’ITS Academy “Alessandro Volta” Nuove Tecnologie della vita, di cui Sicindustria è socio fondatore, è nello specifico l’unico Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) in Sicilia che opera nell’area delle life science, declinate, al momento, su due ambiti, quello del Biomedicale e quello delle Biotecnologie industriali e ambientali, con ben tre percorsi in Sicilia occidentale ed orientale di specializzazione: Tecnico specialista Biomedicale, Informatico Biomedicale e Biotecnologo della Qualità.