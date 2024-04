Sinagra, in 3mila seguono la suggestiva Corsa di San Leone tra le "fiamme"

Come ogni anno nella tarda serata di Pasqua si è svolta a Sinagra, centro dei Nebrodi in provincia di Messina, la suggestiva fiaccolata in occasione del rientro della statua del patrono San Leone dalla chiesetta di campagna alla Chiesa Madre, con la spettacolare traversata del ponte sul fiume di corsa, attraverso una nube di fumo e fiaccole accompagnata da spari di mortaretti e le note della banda musicale.

La ricorrenza di San Leone in realtà cade il 20 febbraio, ma per antichissima tradizione il patrono di Sinagra viene festeggiato la sera della domenica di Pasqua. La festa prosegue oggi, lunedì di Pasquetta, con le sfilate di bande musicali, processioni, illuminazioni e giochi pirotecnici.