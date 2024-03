Università di Messina, al via il primo corso per consulenti di fiducia

Le molestie, perché siano tali, non devono necessariamente essere fisiche. Fanno male, e tanto, anche quelle psicologiche, le pressioni messe in atto da parte di chi si trova in una posizione di potere, che intimorisce quasi per definizione. Abusi, a tutti gli effetti, che sono fin troppo frequenti in ogni ambiente, comprese le pubbliche amministrazione, compreso il mondo dell’università, dove certi squilibri finiscono spesso per sconfinare nell’intimidazione. Fenomeni contro i quali ci si può difendere in modo migliore e più convincente grazie ad una figura professionale nata ad hoc: il consulente di fiducia. E l’Università di Messina, tra gli atenei pionieri nell’istituire questa figura al proprio interno (la prima fu l’avvocata Carmen Currò nel 2005), adesso sarà la prima al Sud (e la seconda in Italia, dopo Verona) ad avviare un corso di perfezionamento in “Consulente di Fiducia: strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno delle molestie nei luoghi di lavoro”. Oggi si terrà la giornata inaugurale (alle 15, nella Sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. E a tagliare l’ideale nastro, oltre all’attuale consulente di fiducia dell’Ateneo, Mariella Crisafulli, sarà la rettrice Giovanna Spatari, particolarmente orgogliosa di questo passo.