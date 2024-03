Celebrazioni e riti della settimana a Messina. Il clou la processione delle "Barette" il venerdì Santo

Con la “Domenica delle Palme e della Passione del Signore” inizia la Settimana Santa, intenso tempo che abbraccia donne e uomini e in particolare unisce i credenti a Cristo, che offre se stesso per amore dell’umanità. È anche tempo in cui – attraverso tradizioni e rievocazioni storiche – si esprime la fede che si incultura nei nostri territori, manifestando il desiderio di Dio che attraversa le generazioni.

Da domenica 24 a domenica 31 marzo le celebrazioni in Cattedrale presiedute dall’arcivescovo Giovanni Accolla.

Domenica 24 marzo - Domenica delle Palme ore 10.30

L’Arcivescovo benedirà le palme e i rami d’ulivo in Piazza Duomo, da dove processionalmente entrerà in Cattedrale per la S. Messa.

Lunedì 25 marzo - Stazione centrale di Messina ore 20.00

L’Arcivescovo presiederà la Via Crucis animata dai gruppi Agesci

Martedì 26 marzo - Messa Crismale a Lipari ore 18.00

Nella Concattedrale S. Bartolomeo a Lipari, l’Arcivescovo benedirà gli Oli santi durante la celebrazione alla quale parteciperanno i sacerdoti e le comunità delle Isole Eolie.