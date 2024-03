Un brand per esportare i sapori della Sicilia

«Sono un Export Specialist, – racconta Nino – con una lunga e appassionante carriera nel settore alimentare. Fin da bambino ho respirato l’aria del ristorante di mio nonno e di mio padre, un locale originale e creativo nato nel 1977, con un’atmosfera da pirati che ha fatto la storia della ristorazione a Milazzo e in tutta la provincia di Messina, portando in tavola le delizie della cucina siciliana e mediterranea. Ma la mia curiosità e l’ amore per la mia terra mi hanno spinto a intraprendere un percorso di studi e di formazione che mi ha portato lontano da casa dopo la laurea in relazioni internazionali conseguita a Messina». Nel bagaglio il giovane ha immagazzinato tanto studio e nella capitale ha approfondito le sue competenze frequentando tre master : in Sicurezza Economica, Intelligence e Geopolitica; dopo quello in Progettazione Europea e ancora Internazionalizzazione di Impresa Consulenti Export per le pmi: «Formarsi? Importantissimo – prosegue – per stare al passo con i tempi e affrontare le sfide che il mondo globale ci pone. Ho frequentato diversi corsi di aggiornamento in Digital Export management; Sostenibilità d’impresa, export e nuove regole. Oggi sono uno specialista dell’ Export specializzato nel settore food e nel mercato europeo e del Medio Oriente».

In tre aggettivi, si definisce determinato creativo e appassionato. Nino Zizzo , classe 1988, esporta i sapori della Sicilia in giro per il mondo con il suo brand “Zicily” e ha unito nel suo percorso tanto studio e una ricca tradizione culinaria familiare. Il colpo acchiappa consensi? Un nome particolare che deriva dalla fusione dell’ iniziale del suo cognome con la Sicilia e l’idea di una ristorazione fai da te. Carezze anche per molti emigrati.

L'idea

Il progetto Zicily nasce nella seconda metà del 2020, per il giovane la realizzazione di un sogno personale: «Durante la pandemia, la mia attività di consulenza ha subito una forte crisi, come molte altre, a causa del blocco delle attività di business a livello nazionale e internazionale. Ho pensato che fosse il momento giusto per dare vita al mio progetto creando e sviluppando Zicily che si ispira alla tradizione di famiglia nel settore della ristorazione e catering,quindi del food, e in generale alla ricca cultura enogastronomica siciliana. La mia visione è quella di portare la nostra terra sulle tavole di tutto il mondo. Per questo motivo portiamo avanti diverse attività per promuovere la nostra cucina e i nostri prodotti autentici e di qualità che racchiudono i sapori e le storie della Sicilia».

Il gusto siciliano nel mondo

E con lo slogan “Conserviamo la tradizione” si va avanti : « Per promuoverci nei mercati esteri ci avvaliamo della mia esperienza nel settore dell’export e di collaborazioni professionali, che ci permettono di essere sempre aggiornati sulle opportunità internazionali, tra cui gare e bandi per la partecipazione a fiere, incontri btob, ovvero tra operatori economici. Siamo molto attivi sia nella partecipazione agli eventi di nostro interesse, sia nella ricerca di operatori e clienti in maniera digitale e attraverso piattaforme e-commerce internazionali. Un altro elemento che ci aiuta nel nostro sviluppo sono le partnership con media influencer, foodblogger e chef, che ci aiutano a diffondere i nostri prodotti e a suggerire come prepararli e utilizzarli in diversi modi». E nonostante la giovane età di questo brand il gusto siciliano è sbarcato in manifestazioni nazionali e internazionali, Qatar, Dubai, Bahrein, Francia, non tralasciando il Belpaese con presenza sempre apprezzata a Firenze, Parma, Bologna, Roma, Milano: «In questo modo – precisa – facciamo conoscere non solo la nostra azienda, ma anche Milazzo, Messina e la Sicilia stessa ».