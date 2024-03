«Siamo a Messina, wow, è bellissimo!». La “Sun Princess” inaugura la stagione

Gli scatti dei cellulari e delle macchine fotografiche, i saluti ed i sorrisi dei turisti, soprattutto stranieri, lo sguardo all’insù ad ammirare il movimento dell’orologio del Duomo. Sono tornati i croceristi e ieri mattina passeggiando per le vie del centro si respirava l’aria della città turistica. In porto c’era la “Sun Princess”, al suo primo scalo nello Stretto, essendo stata varata appena dieci giorni fa da Fincantieri. È in assoluto il suo primo viaggio, può ospitare 5200 persone, compreso l’equipaggio. Ieri, all’arrivo a Messina, ce n’erano 3714. Ed è il primo dei dieci scali messinesi che la “Sun Princess” – di proprietà di “Carnival Corporation”, con sede principale a Santa Clarita in California – effettuerà nel 2024.

Che Messina abbia fatto una buona impressione, lo si evince dai commenti sulle pagine social della compagnia: «Ci siamo fermati a Messina, in Sicilia, e “wow”, è stato bellissimo. Molto rapido e facile salire e scendere dalla nave, proprio una grande esperienza nel complesso. Ci hanno offerto asciugamani freschi e rinfresco prima di risalire sulla nave. La città stessa era così pittoresca e soleggiate, non potevamo chiedere un primo porto di scalo migliore!».