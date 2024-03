Messina-Masterchef, legame che si rinsalda

C’è un filo che lega la 13esima edizione di Masterchef, la più seguita degli ultimi anni, con Messina e il suo Stretto. Tutto, infatti, è partito dalla nostra città, con la prima esterna, registrata il 15 e 16 maggio e andata in onda il 28 dicembre 2023. In quell’occasione, ci furono anche le prime due eliminazioni e i concorrenti, da 20, scesero a 18. La seguita trasmissione di Sky, prodotta da “Endemol Shine Italy” e condotta dai giudici-chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ha dato un prezioso contributo alla promozione dell’immagine della città e Messina ha portato fortuna a Masterchef, visto il successo ottenuto in termini di ascolto e anche di popolarità degli aspiranti chef che si sono sfidati in un appassionante “viaggio” durato tre mesi e culminato con la vittoria della livornese Eleonora Riso.

Un dato è certo, giudici e concorrenti a Messina si sono trovati «divinamente», come ha detto chef Cannavacciuolo, reduce dalla traversata nello Stretto (e quella del 16 maggio non fu neppure una delle più belle giornate dal punto di vista metereologico, a causa del forte vento di Scirocco. E il legame instaurato tra l’organizzazione e la città è stato confermato ieri dallo “show cooking”, svoltosi al Monte di Pietà, con la presenza di due dei 20 concorrenti della XIII edizione, la giovanissima Beatrice Belli e Settimino Difonzo, il 61enne pizzicagnolo barese diventato tra i volti più popolari di sempre di Masterchef.

Settimino e Beatrice si sono sfidati davanti agli studenti dell’istituto Antonello (che hanno partecipato attivamente all’evento) e del liceo Basile, i quali hanno disegnato i ritratti dei giudici di Masterchef. La gara si è svolta alla presenza del sindaco Federico Basile (in questo caso arbitro della contesa) e dell’assessore Massimo Finocchiaro ed è stata incentrata ovviamente sui piatti tipici messinesi.