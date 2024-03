Messina, boom di iscrizioni al Nautico "Caio Duilio". Attivato anche un corso serale

Numeri da record all’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica Caio Duilio di Messina. Sono 168, in totale, gli allievi che hanno scelto di frequentare lo storico istituto di via La Farina nell’anno scolastico che verrà, quello targato 2024-2025. Alle 138 matricole che popoleranno i corsi diurni si aggiungono, infatti, le trenta iscrizioni nel nuovissimo corso serale, che verrà attivato proprio a partire dal prossimo anno scolastico ed è finalizzato al rientro nel percorso formativo di giovani che hanno abbandonato la scuola e di adulti lavoratori desiderosi di conseguire, al pari degli iscritti ai corsi diurni, il diploma nelle articolazioni Conduzione del mezzo navale (CMN), Conduzione di apparati ed impianti marittimi (CAIM) e Logistica.

Il considerevole incremento delle nuove iscrizioni, che non si registrava da almeno un lustro, consente all’istituto guidato dalla prof.ssa Daniela Pistorino di raggiungere una popolazione scolastica stimata di ben 718 alunni, con un incremento di quasi 5 punti percentuali rispetto a quella corrente. Il Caio Duilio, dunque, naviga a vele spiegate nel panorama scolastico della nostra città metropolitana, forte del suo glorioso passato e della qualità dei suoi insegnamenti che consentono ai giovani diplomati un’immediata collocazione nel sempre più difficile mondo del lavoro.

Non può che essere soddisfatta la dirigente scolastica Daniela Pistorino, alla guida dell’istituto da appena un anno e mezzo. Un periodo breve, ma intenso, che ha già dato i suoi frutti. “Sono molto felice del dato sulle iscrizioni – commenta la dirigente – poiché rappresentano la cartina al tornasole del gran lavoro svolto dai miei professori e dalla scuola che dirigo in tutte le sue componenti. Ad esser sincera, non ho molto gradito quanto scritto da certa stampa cittadina, che ha ritenuto di dover divulgare dati non corretti sul numero dei nuovi iscritti quasi a non voler dare il giusto risalto alla notevole crescita della nostra popolazione scolastica. Non dimentichiamo – sottolinea la prof.ssa Pistorino – che un grosso freno alla crescita esponenziale del nostro istituto, che recentemente si è dotato di nuovissimi laboratori, è il non poter disporre di tutte aule dell’edificio originariamente costruito per ospitare una sola scuola, la nostra, e che da decenni è condiviso con altre istituzioni scolastiche. Mi auguro – conclude – che risultati importanti come questo convincano le istituzioni che il Caio Duilio va tutelato e preservato, perchè rappresenta un importante volano per lo sviluppo economico della nostra città”.