Ad Alì Terme lo storico chiosco di “Rocco” è stato smantellato

Rimosso il celebre chiosco di “Rocco al taglio” sul lato nord del lungomare aliese. La struttura è stata per decenni luogo di ritrovo per residenti e villeggianti, specie nel periodo estivo. Sorto nel luglio del 1991 da un’idea vincente di Rocco Trimarchi (classe 1938, deceduto lo scorso anno), che pensò bene di puntare sulla fetta di anguria per refrigerare le torride giornate estive, esso ben presto divenne anche luogo di somministrazione di gelati, bevande e ritrovo per una partitina a carte, una sfida a bigliardino o un giro sul cavallo a dondolo per i più piccini. Un locale amato da tutti, grandi e piccoli, famiglie o gente di passaggio, anche per l’affabilità del suo proprietario, il sig. Trimarchi, estroso ma, al contempo, generoso e foriero di racconti della sua intensa vita.

Di esso erano ormai rimaste solo delle lamiere ma la cui vista tuttavia bastava a far riaffiorare nei passanti tanti ricordi di gioventù o di indimenticabili estati trascorse all’insegna della semplicità accompagnati dalla singolare voce roca di Rocco. Un colpo al cuore per tanti, in questi giorni, il transitare davanti quella porzione del lungomare e trovare il vuoto e non più il chiosco.