All'"Orso in Duomo" di Messina il premio speciale “Pizza & Cocktail” di Identità Golose

Alla presentazione, protagonisti non solo i grandi maestri pluripremiati del mondo della pizza, come Padoan, Pepe, etc. ma anche la nuova generazione di pizzaioli. In questo consesso di assoluto prestigio, in cui più che mai spiccano quei locali nei quali, per loro natura, pizza e cocktail vanno a braccetto, all’Orso in Duomo viene attribuito il premio “Pizza e Cocktail” che riconosce al progetto tutta l’attenzione verso la qualità della materia prima sia nel cibo che nell’accompagnamento e rende onore ad una Sicilia che ha tanto da dare in termini di patrimonio gastronomico.

Sul palco, a ritirare il premio Matteo La Spada, pizzaiolo dei locali del gruppo, che ha così commentato: “È sempre una grande emozione salire su un palco per ricevere un premio. In questo caso è stata forse ancor più grande perché il riconoscimento datoci da Identità Golose calza perfettamente con quello che è il progetto che portiamo avanti con convinzione all’Orso in Duomo e che prevede l’abbinamento tra i cocktail magistralmente eseguiti dal nostro bartender Daniele De Carolis e la mia pizza “Duomo”. La Duomo è un prodotto unico, al contempo croccante e morbido, profumato e gustoso, il frutto di una lavorazione che prevede l’utilizzo di quattro differenti tipologie di farina e il cui processo produttivo si svolge in un totale di 32 ore, proprio al fine di ottenere proprietà strutturali e organolettiche uniche. Un prodotto con queste caratteristiche meritava abbinamenti non scontati con il beverage, ecco perché abbiamo pensato di proporre una carta dei cocktail in cui ogni drink potesse essere abbinato ai vari topping della Duomo e che, al pari della proposta food, sposasse il nostro progetto di promozione del territorio e rispettasse i requisiti di alta qualità della materia prima. Grazie dunque a tutto il nostro team perché, se è vero che sul palco oggi c’ero solo io, questo premio va a tutto il nostro personale di sala e di cucina che lavora ogni giorno con entusiasmo e dedizione”.