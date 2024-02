Messina, il talento di Agnese riconosciuto dalla Fondazione Italia-Usa

Nel panorama accademico messinese brilla una stella di grande talento: Agnese Bottari, laureata con lode all'Università di Messina, è stata onorata con il prestigioso Premio “America Giovani per il talento universitario”. La Fondazione Italia Usa, nel suo impegno a valorizzare l'eccellenza accademica dei giovani laureati italiani, conferisce il prestigioso “Premio America Giovani” a brillanti neolaureati ogni anno. Questo riconoscimento, parte integrante del programma accademico dell’Onu “Unai-United Nations Academic Impact”, lanciato dal segretario generale Ban Ki-moon nel 2010, è un tributo al merito e alla dedizione dimostrati dagli studenti nelle loro carriere universitarie.

La cerimonia di premiazione, che si tiene annualmente nella solenne cornice della Camera dei deputati a Roma, è un'occasione unica per celebrare i successi e le prospettive future dei giovani laureati. Oltre al prestigioso premio, la Fondazione Italia Usa offre ai vincitori una borsa di studio per il Master “executive” in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, diretto dalla ex ministra dell'Istruzione Stefania Giannini, offrendo loro l'opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie competenze e accrescere il loro valore sul mercato globale.