Lo sguardo di Chiara fra le stelle più belle é partito da Lipari

Dai cieli di Lipari agli studi internazionali e pionieristici sulle galassie, apparsi anche nella celebre rivista “Nature”. È la storia di Chiara Buttitta, astrofisica di Lipari che opera nel prestigioso Inaf-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, a Napoli, dove svolge un postdottorato. Laureatasi all’Università di Padova, si è specializzata negli Atenei inglesi del Central Lancashire e di Swinburn. «La passione per l’Astronomia è nata in me sin da quando ero bambina. Le Eolie forniscono il luogo ideale per scrutare le bellezze del cielo. Allontanandosi dalle luci del centro cittadino, è possibile ammirare una miriade di stelle brillanti addensarsi e formare una striscia, un braccio della Via Lattea. Ma non solo: la Luna, le costellazioni di Orione e dell’Orsa Maggiore, piogge di “stelle cadenti”, i passaggi della Stazione spaziale internazionale e persino i satelliti Starlink. A Pianoconte, frazione collinare di Lipari, direttamente dal balcone della mia camera, ho avuto la fortuna di ammirare tutti questi eventi astronomici. Ecco da dove è nata la mia passione», racconta con coinvolgimento la giovane scienziata.