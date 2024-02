Domenico, l’ingegnere biomedico di Messina premiato in Spagna

Da sempre una vocina interiore lo spingeva a comprendere il come e il perché delle cose, mentre la consapevolezza forte era che qualsiasi concetto immagazzinasse prima o poi avrebbe fatto la differenza. Domenico Giannetto, classe 1997, studente di dottorato, è stato recentemente premiato in Spagna, alla terza edizione di “Tecnun student research conference”, nata per promuovere la divulgazione scientifica. Il suo presente è lavorare per ideare protesi più ottimali. «L'ingegneria? È un mondo – racconta – in cui si utilizzano matematica e fisica per risolvere problemi pratici e si prospettava come una strada che potesse essere funzionale al mio obiettivo, che diventava più entusiasmante, di fronte all’idea di avere a che fare con problemi legati alla salute delle persone e per questa ragione la scelta è ricaduta sul campo biomedico».

Gli studi

L’Ingegneria biomedica era inesistente a Messina, l’opzione più vicina era Catania, mentre altre opzioni come l’Università di Bologna, il Politecnico di Torino, “La Sapienza” di Roma e il Politecnico di Milano occupavano le posizioni più alte nelle classifiche nazionali e internazionali. «Ebbi la possibilità di fare il test d’ingresso per il Politecnico di Milano a metà del mio ultimo anno di liceo e fu in quella circostanza che cancellai ogni dubbio: in quei pochi giorni immerso nella dinamicità milanese, circondato da una varietà di persone a cui non ero abituato, ho respirato la “possibilità di diventare chi avrei voluto essere”. Professionalmente e personalmente. Grazie al supporto della mia famiglia, ho potuto seguire questa “sensazione”, scegliendo di studiare al PoliMi, dove ho completato il triennio in Ingegneria biomedica e, successivamente conseguito la laurea magistrale in Biomeccanica e biomateriali».