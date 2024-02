Carnevale a Messina, si comincia: almeno 2000 fra studenti e genitori sfilano per le vie del centro

Da piazza Duomo a piazza Unione Europea. Almeno 2000 fra studenti e genitori hanno sfilato per le vie del centro aprendo la settimana del carnevale. Ogni istituto ha scelto un tema suggerito dalle più note fiabe e ha creato anche una coreografia a tema esibendosi a piazza Duomo. Queste le scuole coinvolte: Istituti Comprensivi

"La Pira - Gentiluomo" (Dirigente Scolastica Luisa Lo Manto), "Pascoli-Crispi" (Dirigente Scolastica: Giusy De Luca), "Mazzini" (Dirigente Scolastico: Nicola Labate ), "Paino Gravitelli" (Dirigente Scolastica: Domizia Arrigo )e "Santa Margherita" (Dirigente Scolastica: Fulvia Ferlito). La manifestazione si chiamava

"Carnevale a tema - Nel mondo delle fiabe" organizzato con il patrocinio del Comune di Messina e coordinato dall'ins. Pinella Bertuccelli, in collaborazione con le docenti Ada Bonfiglio, Maria Concetta Bottari, Patrizia

Sprizzi, Antonella Terranova.

L'evento è stato il momento conclusivo di un iniziativa progettuale condotta dagli

Istituti, con la finalità di sviluppare e valorizzare la creatività espressiva e la socializzazione degli alunni, mettendole in interazione con le tradizioni locali del Carnevale.