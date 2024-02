Inclusione e sport a Messina: Volleyball Week fa tappa al Verona Trento: oggi un incontro tra disabili e normodotati

La VIII edizione della “Volleyball Week”, promossa da Special Olympics Italia e patrocinata da Federvolley, Lega Pallavolo serie A e Lega Volley Femminile, che si tiene in tutta Italia dal 4 all’11 Febbraio 2024, fa tappa in Sicilia all'IIS Verona Trento oggi 7 Febbraio come previsto nel calendario nazionale. L’ Istituto messinese da sempre incoraggia e promuove il cambiamento verso una comunità scolastica più inclusiva e per questo ha pensato di organizzare una partita di pallavolo in una formula unificata, che coinvolge squadre miste di atleti con e senza disabilità. E’ il modo più immediato per far comprendere valori come l’inclusione e l’amicizia ed allenarsi, giocare e divertirsi insieme.

L’Istituto, recentemente ha anche chiesto ed ottenuto l’accredito come ‘Team Scolastico Competitivo’: da evidenziare che sono solo due le scuole in Sicilia che hanno un tale requisito. Tale prerogativa permetterà agli studenti del Verona Trento un pieno coinvolgimento nella partecipazione ad attività promozionali, come quella di oggi, e in futuro consentirà la partecipazione a gare competitive ufficiali per una o più discipline sportive. Punto di arrivo del coinvolgimento sportivo sarà il grande passo del Team Scolastico verso l’organizzazione di iniziative che coinvolgano il nostro territorio.