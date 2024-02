Premio Francese, vince il video del Liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello

La Commissione giudicatrice era presieduta da Gaetano Savatteri e composta da Felice Cavallaro, Salvatore Cusimano, Silvia Francese, Roberto Gueli, Tiziana Martorana, Franco Nicastro, Nello Scavo e Lidia Tilotta.

"Complimenti alle studentesse e agli studenti del Liceo Sciascia-Fermi per il risultato ottenuto – dice il Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro -. Le scuole di ogni ordine e grado non solo dell’Isola sono impegnate da anni in progetti e iniziative non solo curriculari finalizzate a creare una cultura della legalità. Un principio che insieme alla libertà porta in sé un universo di valori, tra i quali il rispetto dell'altro, la non violenza, la tutela dell'ambiente”.

Nel corso della premiazione il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli ha annunciato che uno studente o una studentessa della scuola vincitrice farà parte della giuria del premio il prossimo anno.