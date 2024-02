Will Geiger, l’americano che ha sposato ... Messina

«Ciao, come stai?». Atteggiamento “friendly” come tanti americani. Il regista americano Will Geiger, che ha deciso quattro anni fa di vivere in riva allo Stretto, sorprende per la sua cordialità ma soprattutto per l'amore viscerale che lo lega alla nostra città e che gli ha ispirato “Spiagge di Vetro”, per il quale ha vinto il Film Commission Calabria e il Film Commission Sicilia. « Sono cresciuto nel Sud degli Stati Uniti – racconta alla Gazzetta del Sud – e le persone sono calde e devo dire che a Los Angeles non ho mai trovato nulla di interessante. Mio padre era un agente dell'Fbi che lavorava spesso anche sotto copertura. Messina? Era nel mio destino. Ricordo che il primo anno di liceo una docente ci fece girare il mappamondo e bisognava scrivere una tesina su un luogo designato. Il mio dito è andato su Messina».

L'idea

Gli anni passano e Geiger inizia a studiare riuscendo a coronare il suo sogno: diventare un regista. Da lì i viaggi, i set, il fortunato “Free Willy-La grande fuga”. Ironia della sorte? qualche anno più tardi la moglie italiana Antonia con cui ha avuto due figli lo spiazzò dicendo: «Andiamo a trovare mio zio in Sicilia?».

«Ha casa a Ganzirri, posto magico, – si accende di entusiasmo Will – e poi mi hanno portato a Torre Faro e sono rimasto incantato dal rituale della pesca del pescespada. E proprio così è nata l'idea». Il film è la storia di Salvo, Claudio Castrogiovanni, un pescatore costretto dal padre in fin di vita a tornare in Sicilia, da dove era scappato dopo un dramma familiare. Qui la vita del protagonista cambia grazie a Moussa, un ragazzino che lo aiuterà a rimettere in sesto la sua feluca «Qualche mese dopo – continua, facendo assaporare il vissuto siciliano – sono tornato in quei luoghi, le barche non c'erano più perché l'estate era passata da un pezzo. Così ho cominciato a parlare con i pescatori e mi sono detto: vediamo come vivono. Alla fine sono rimasto talmente colpito che sono andato all'Ufficio anagrafe per farmi la residenza e devo dire che la signora che ha seguito la mia pratica mi ha preso un po’ per pazzo».