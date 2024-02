Giardini Naxos, grande festa per i 100 anni di Rosaria Bonina

Un secolo ricco di storie ed aneddoti da tramandare ai più piccini e alle famiglie.

La arzilla “zia Sarina”, all’anagrafe Rosaria Bonina, ha festeggiato i 100 anni di vita giardinese e non solo.

Infatti, ancora oggi, racconta pagine di storia che passano dal ventennio fascista alla Seconda guerra Mondiale, dal suffragio universale che finalmente diede voce alle donne al boom economico dell’Italia, per finire all’esperienza del Covid.

Sarina, giovanissima, a vent’anni si lega a Pancrazio Talio ma, non avendo figli, si dedica anima e cuore alla comunità del centro storico e della parrocchiale Raccomandata.

Erano davvero in tanti tra cui i nipoti ed una moltitudine di amici a festeggiare i 100 anni da “za Sarina” donna di animo caritatevole e generosa.

