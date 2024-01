Messina, quella Sartoria sociale esempio di vera inclusione

Ha ideato il progetto “LaMin", assieme a Manuela Bucciarelli, professionista nell'ambito della cooperazione internazionale creando un ponte di accoglienza tra lo Stretto e la capitale entusiasmando anche la stampa nazionale. Lei è Valentina Guerrera, giornalista ed esperta di comunicazione, classe 1986, che si prodiga per creare la vera integrazione attraverso la moda e non solo. Ma in questa impresa l'unione fa la forza. E stupisce l'energia di tante donne. Come quella di Mary Gugliandolo, angelo custode di molti ragazzi, che ricalca l' operato del collega a Roma Babakar Diagne.

La partecipazione al progetto

«Ho appena compiuto 54 anni – racconta Mary – e da cinque anni ho la Sartoria del Centro. Nell'ottobre del 2021, appena mi è stato proposto di far parte del progetto ho accettato con grande entusiasmo. Non avevo mai lavorato con i migranti, ed è stata la prima volta. E allora, ricordo, che rispetto a oggi, gli sbarchi erano praticamente una novità. Faccio la sarta, un bel lavoro, e ormai purtroppo il lavoro artigianale sta scomparendo sempre di più anche se gli artigiani, oggi, forse, sono proprio i più ricercati. Insegnare a questi ragazzi l'arte della sartoria mi dà emozioni e gioie incredibili. E vedere Nishat, che oggi ne ha fatto un mestiere, o Yaya, che a soli 17 anni s'impegna tantissimo, con cuore, sacrificio e costanza e ha un potenziale pazzesco, è la vittoria più bella per me».

E alla domanda quanti migranti ha formato risponde minimizzando. Come per non volersi prendere troppi meriti: «Formare è un parolone. Io fornisco solo nozioni – continua – e cerco di trasmettere l'amore e la passione per questo mestiere. Questo è il mio terzo anno con il “Progetto LaMin”, un meraviglioso percorso umano e professionale, sia per me che per i ragazzi, che grazie a questi laboratori hanno la possibilità di imparare un mestiere. E poi, appunto, c'è chi sceglie di andare avanti. Non mi trovo davanti solo persone, ma storie. Libri aperti. E racconti che mi hanno fatto scendere le lacrime. Yaya, ad esempio, mi ha raccontato che nella fabbrica in cui lavorava non riceveva stipendio. E il suo datore di lavoro, anziché pagarlo, gli ha permesso di fare il viaggio della speranza verso l'Italia».