Messina, il Mcl accoglie l’arcivescovo Accolla in visita pastorale nella sede di via Romagnosi

«Sono figlio di un lavoratore anch’io. Mio papà era un artigiano. Un padre che ha cercato di far vivere la sua famiglia con il lavoro quotidiano quindi questo per me è un motivo di orgoglio». Queste le parole dell’arcivescovo Giovanni Accolla che sabato pomeriggio ha fatto visita alla sede centrale del Mcl in via Romagnosi 2. L’incontro con la famiglia Mcl è stata una delle tappe della visita pastorale che Monsignor Accolla ha avviato nell’arcidiocesi messinese perché «sono desideroso di conoscere queste realtà in fondo, non è solo un momento di una chiesa che si parla addosso. Ma vuole essere un momento di attenzione al territorio e alle persone che vivono nel territorio, alle persone con tutti i loro bisogni e con tutte le loro risorse. Un momento di confronto con quanti con il loro lavoro e il loro impegno all’interno del movimento rispondono ai “bisogni dei nostri fratelli” perché loro “sono la voce di Dio” ha spiegato il presule».