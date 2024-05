Messina, conclusi i lavori alla condotta: un centinaio di rifornimenti. Lunedì il ritorno alla normalità

Completati venerdì sera gli interventi sulla condotta idrica. Si trattava dell'ultimo step del programma finalizzato alla mitigazione delle vulnerabilità della condotta. La zona sud è stata la prima ad avere un'erogazione regolare da Giampilieri al viale Europa. Dal viale Europa a piazza Castronovo l'erogazione è stata garantita in mattinata fino alle 11. Mentre dalle 10 di questa mattina e fino ad esaurimento scorte l'erogazione è stata riattivata per alcune ore nelle zone di via Palermo, viale Giostra, San Michele, viale Italia, viale Regina Elena, Gravitelli e Tommaso Cannizzaro alta.

Per qualche ora l'acqua è tornata nei rubinetti della zona del Santo, Villaggio Aldisio e Fondo Fucile. Nel pomeriggio l'erogazione idrica sarà attivata nella zona nord, da via Palermo a Mortelle, mentre in nottata l'acqua tornerà nei villaggi collinari e all'Annunziata. Il ritorno alla normalità è previsto per lunedì. Fino ad ora ci sono stati un centinaio di interventi del Coc per rifornire condomini ed esercizi commerciali.