Il tragico tamponamento sulla A18 all’altezza di Itala, chiesta la condanna del camionista

È alle battute finali il processo davanti alla giudice monocratica Monica Marino per chiarire l’evolversi del terribile incidente stradale avvenuto il 15 gennaio del 2019 sull’autostrada A18, all’altezza di Itala, che costò la vita all’assistente capo 55enne della Polstrada Angelo Spadaro, originario di S. Teresa di Riva, e ad altre due persone. Fu un disastro agghiacciante di lamiere contorte, sotto una pioggia battente. Nell’ormai lontano novembre del 2020 il gup Eugenio Fiorentino rinviò a giudizio con l’accusa di omicidio stradale e attentato alla sicurezza dei trasporti il camionista che secondo la ricostruzione dell’inchiesta provocò il disastro, non segnalando la perdita di gasolio dal suo Tir. Si tratta del 38enne Giuseppe Marco Papa, originario di Comiso, che quel maledetto giorno era alla guida di una motrice Iveco con rimorchio, e lasciando una scia oleosa lungo il tratto d’autostrada provocò una serie di tamponamenti a catena.

Adesso è imputato al processo che sta per concludersi. E ieri mattina la richiesta di pena dell’accusa è stata della condanna di 4 anni e 6 mesi di reclusione per Papa, che è assistito dagli avvocati Flavio Ragonese e Mario Brancato di Catania, i quali sono intervenuti ieri per le arringhe difensive, ribadendo tra l’altro ancora una volta che la dinamica è stata cristallizzata in una perizia che non chiarisce i fatti fino in fondo.