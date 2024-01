Messina e la “piccola grande storia” di Aurelia, tornata in città dopo un lungo esilio

La sua vita racchiude molte anime. Fotografa, stilista, pittrice. Il suo tratto distintivo però è uno: ama profondamente il Sud e per questo ha ripercorso i suoi passi al contrario. «Sono una messinese innamorata della nostra terra – racconta Aurelia Campolo –. Fin da bambina senza dubbio ho avvertito dentro di me un forte istinto creativo e assecondato questo bisogno iniziando ben presto a disegnare, dipingere oggetti, figure e soggetti astratti. Realizzavo anche abiti che poi indossavo. Oltre alla pittura, ho sempre amato il pianoforte, la danza, la scultura e l’equitazione».

Il diploma al liceo artistico “Dante Alighieri” con le prime soddisfazioni, perché in quegli anni in cui cominciava a programmare il futuro, un suo dipinto fu scelto e esposto al Teatro Vittorio Emanuele per la rappresentazione “I Promessi sposi”. «Terminato il liceo – continua – ho aperto con amore uno studio fotografico. La fotografia del resto è sempre un'arte che ho sentito affine alla mia indole. E sono stata sempre catturata dalla voglia di immortalare gli attimi delle nostre esistenze e dalla bellezza che offre il creato. Ma non ho smesso mai di studiare. Infatti, nel 1991, ho conseguito anche il diploma di taglio e confezione alla scuola “Le Grand Chic” di Messina».

Da Messina alla Grecia Fu un anno pieno di grandi cambiamenti perché arriva anche il biglietto per la Grecia, luogo magico che brilla e racconta un passato glorioso e pulsante di vita. «La vita è senza dubbio un’avventura inaspettata e come tale va vissuta. Così, sempre nel 1991, decisi di trasferirmi ad Atene. Qui frequentai una scuola per imparare l’inglese e inizio la mia attività di stilista. Con un pizzico di audacia, che non guasta mai, contattai una Casa di moda e iniziai a vendere i miei bozzetti. Nel 1992 stravolsi ancora la mia vita trasferendomi in Lussemburgo, dove ho proseguito l’attività di stilista e mi sono iscritta al “Licée Athénee” per studiare francese e greco. Il mio lavoro fu così apprezzato che ebbi il piacere di vedere i miei abiti indossati dalle signore del Parlamento europeo e delle Ambasciate greca e italiana. Ed è nella capitale europea che ho respirato davvero a pieni polmoni il multiculturalismo e soprattutto quell'amore viscerale per il “made in Italy” che dovremmo riscoprire noi italici che crediamo poco nelle nostre potenzialità».