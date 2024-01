La pizza alla nutella più lunga al mondo l'ha fatta un messinese: da Giardini Naxos a Sidney il trionfo di Giuseppe Santoro

Il presidente della Federazione Italiana Pizzaioli, Giuseppe Santoro, ha conquistato un nuovo record mondiale, realizzando la pizza alla Nutella più lunga del mondo.

L'impresa epica è avvenuta a Sidney, Australia, con la collaborazione determinante di Pierre e Rosemary Moio, il team di "The Home Grounds in Five Dock" e un numeroso gruppo di volontari. Il noto pizzaiolo, originario di Giardini Naxos, e ben conosciuto nel distretto turistico taorminese, ha superato ampiamente il precedente record di 58 metri.

Dopo un'intensa giornata di lavoro durata ben sei ore, è stata creata una deliziosa pizza lunga 100 metri, con un'unica cottura e stesura. Pierre e Rosemary hanno coordinato il lavoro dei volontari, degli sponsor e degli intrattenitori per questa lodevole iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per una fondazione benefica. Giuseppe Santoro si è occupato della parte tecnica, della stesura e dei forni.

"La preparazione di 100 metri di pizza è stata molto complessa", ha commentato Santoro. "Abbiamo utilizzato oltre 120 kg di Nutella e frutta fresca fornita dalla famiglia Macri direttamente dal mercato centrale di Sidney, come fragole e banane. Non sono mancati neanche i marshmallow, molto amati dagli Australiani. La farcitura è stata curata da vari master chef, tra cui rappresentanti dell'Australia, dell'India e gli chef dell'ultimo 'My Kitchen Rule Australia'."