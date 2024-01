Spadafora, nonna Oliva spegne 100 candeline. Record in famiglia: la festeggiata ha due sorelle ultracentenarie

Ha spento 100 candeline la signora Sara Oliva. Un traguardo che è anche un record di famiglia. La festeggiata ha infatti una sorella che vive a Messina di 105 anni e un'altra in Australia di 103 anni. Sono le uniche rimaste della numerosa famiglia, originariamente composta da sette sorelle e un fratello. La nonnina di Spadafora è ancora lucida e si mantiene talmente bene da dimostrare meno anni rispetto alle tre cifre raggiunte. Nel corso della sua vita è stata una bravissima sarta e una donna molta attiva nella comunità religiosa di Spadafora. Da sempre conosciuta per il suo carattere mite e generoso, dal suo matrimonio ha avuto una sola figlia e due nipoti diretti. Un altro tratto distintivo della sua personalità era la propensione ad aiutare gli altri. Un animo buono a servizio dei meno fortunati. Ancora oggi infatti la si ricorda anche e soprattutto per questo. Ai festeggiamenti hanno partecipato i parenti e la sindaca Tania Venuto che, a nome della comunità e dell'amministrazione comunale, le ha donato una targa ricordo.