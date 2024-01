Dimensionamento scolastico, Messina limita le perdite di autonomia. Si salvano Nautico e Jaci

Sono quattro gli istituti in Provincia di Messina che manterranno la loro autonomia anche nell’anno scolastico 2024 2025. E' questo il risultato dell’applicazione del decreto Milleproroghe, con il quale il governo consente alle Regioni di derogare fino al 2,5 per cento rispetto al numero delle scuole da tagliare, rivedendo entro il 5 gennaio 2024 anche i piani eventualmente già approvati. In quota parte Messina ha potuto ridurre da 11 a sette le perdite di autonomia. Ma ecco quali sono gli istituti che non verranno accorpati o soppressi. In città rimangono autonomi il Nautico Caio Duilio e l’Istituto superiore Jaci. Stesso discorso a Sant’Agata di Militello per i comprensivi Marconi e Cesareo e per gli istituti superiori Torricelli e Tomasi di Lampedusa. A Barcellona non perde l’autonomia il comprensivo Balotta. Si tratta in ogni caso di una deroga per un solo anno e questo in queste ore ha rinforzato le critiche da parte dei sindacati che avrebbero preferito che l’intero piano di dimensionamento venisse annullato.la decisione peraltro arriva a pochi giorni dall’avvio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

