Messina, successo per la “Notte Bianca dello Sport”: clima di festosa partecipazione e solidarietà

Successo per “Notte Bianca dello Sport”, che si tiene stasera a Messina, fino alle 22,30, lungo l’isola pedonale di viale San Martino e via XXVII Luglio. Grande affluenza di cittadini, soprattutto di giovani, che si sono cimentati in 48 discipline sportive, un clima di festosa partecipazione e anche di solidarietà.

L’evento era stato presentato dal sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, l’esperto del sindaco per le politiche sportive Francesco Giorgio e la presidente di Messina Social City Valeria Asquini.

Alla manifestazione hanno aderito anche le Federazioni olimpiche e paralimpiche, e diverse associazioni e società sportive dilettantistiche.

«Questo appuntamento di fine anno – ha dichiarato Basile – è di particolare rilevanza in quanto allo sport l’Amministrazione comunale dedica grande attenzione, programmando eventi ed iniziative. Lo sport è una componente fondamentale della nostra vita».

«Per i giovani – ha proseguito l’assessora Cannata, che ha lavorato all'organizzazione in sinergia con l'assessore Finocchiaro, assente per altri impegni istituzionali – è importante la pratica di queste discipline in quanto l’attività sportiva è competizione, ma soprattutto una vera e propria palestra di vita, che permette di avvicinare e supportare anche i giovani in situazioni di disagio, favorendo un ambiente sano e condiviso dall’enorme valore sociale».

L’esperto Giorgio ha ringraziato le numerose Federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni, sia olimpiche che paralimpiche, che hanno prenso parte all’iniziativa, mentre la presidente di Messina Social City Asquini ha sottolineato che questo è un ulteriore evento co-organizzato con il Comune di Messina e al quale parteciperanno i tanti giovani che frequentano i Centri di aggregazione.

Sarà anche consegnato il Premio “The Best Coach”, a cura dell’associazione italiana allenatori di calcio.