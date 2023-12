Milazzo accoglie la nave "La belle Adriatique" con più di 120 passeggeri

E’ arrivata questa mattina e riapproderà i successivi 3 giovedì, nel porto mamertino, la nave da crociera fluviale "La Belle de l'Adriatique". La nave, della compagnia di navigazione francese Croisimere battente bandiera belga, è lunga 115 metri per una stazza lorda di 3000 tonnellate. A bordo, un equipaggio di 50 persone più 120 passeggeri per la maggior parte di nazionalità francese. I croceristi avranno la possibilità di ammirare il centro cittadino, visitare il castello o, in alternativa, scegliere l’escursione al sito archeologico del Tindari con inclusa visita del santuario. Ad assistere la nave sarà la storica agenzia marittima milazzese “Paolo Laquidara Srl” che curerà l’approdo nella sua totalità, dalla parte burocratica a quella pratica dei servizi bordo/terra. Piccoli assaggi di crocierismo, dunque, per una città che merita un’affluenza sicuramente più massiccia in ambito turistico e, perché no, croceristico.