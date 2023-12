Messina, amicizie dietro i banchi di scuola: la rimpatriata dei docenti del Comprensivo "San Francesco di Paola"

Vere amicizie nate dietro i banchi di scuola, anzi sarebbe meglio dire dietro la... cattedra. Si sono così simpaticamente riuniti assieme al loro dirigente scolastico, prof. Felice Colucci, i docenti del Comprensivo “San Francesco di Paola”, sez. scuola media, in servizio tra gli anni 1994 - 2023. In una ritrovata “sala professori” hanno risposto presente i docenti Rosalba Alù, Rosaria Borzí, Vanda Bruno, Nina D'Arrigo, Maria De Francesco, Teresa Falovo, Sara Gattarello, Filippo Giannetto, Antonella Giuffrida, Giovanna Ingegnere, Marina La Scala, Cettina Mollica, Giovanni Ori, Mimmo Santamaria, Lucia Scandurra, Felice Schifilliti e Maria Tuccio.

Tutti erano desiderosi di rivedersi per ricordare i bei momenti passati insieme e con gli alunni, ai quali, con impegno e professionalità, hanno lasciato una buona formazione umana e culturale. L'incontro è stato emozionante e festoso ed ha rinforzato quel profondo legame di stima e di affetto che li ha sempre uniti. La serata è trascorsa allegramente tra chiacchiere, risate e una buona pizza. Non sono mancati momenti di ilarità, quando la prof. Borzì con una sua composizione ha ricordato in maniera scherzosa e ironica quali sono gli acciacchi tipici della terza età.