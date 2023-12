I gruppi folkloristici messinesi per l'“Omaggio a Padre Pio” a San Giovanni Rotondo

Si è svolta a San Giovanni Rotondo (Foggia) dal 24 al 26 novembre, la manifestazione “Omaggio a Padre Pio”, organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che ha visto la partecipazione di varie associazioni folkloriche provenienti da ogni parte d’Italia.

Forte la presenza della provincia di Messina che si è distinta con il gruppo folk “I Cariddi” e di altre delegazioni messinesi dei gruppi: “Insieme Siciliano”, “La Madonnina” e “I Cantustrittu”.

Non è mancata l’esecuzione di canti religiosi della nostra terra dedicati a San Pio, eseguiti nella giornata di sabato 25 novembre nella basilica inferiore del Santuario, di fronte alla Cripta che contiene le spoglie del Santo di Pietrelcina.

Nel giorno della solennità di Cristo Re, domenica 26 novembre, dopo la messa animata dai gruppi folklorici in costume, c’è stata la Traslazione del corpo del Frate con le stimmate, con le reliquie di San Pio che sono state riportate, come ogni anno, nella cripta di Santa Maria delle Grazie, dove rimarranno per i mesi invernali.

Fra i messinesi c'erano anche un gruppo di preghiera proveniente da Rocca di Capri Leone, una comitiva che dal 1993 organizza annualmente il viaggio sul promontorio montuoso del Gargano e della quale facevano parte anche il sindaco Bernadette Grasso e il consigliere Ivan Carcione.