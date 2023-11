Il coro "Insieme" della Vittorini protagonista di un videoclip sul Natale

Un simpatico progetto natalizio che ha coinvolto i piccoli studenti della Primaria del Comprensivo "Elio Vittorini", dando già quell'aria natalizia che è tanto attesa da tutti. Si è concretizzata nei giorni scorsi nel plesso di viale Annunziata, diretto dal prof. Giovanni Maisano, l'idea del produttore musicale messinese Giuseppe Piscitello che ha deciso di cimentarsi per la prima volta in una canzone soft-pop. E lo ha fatto proprio coinvolgendo i bambini che, con tanta gioia, hanno partecipato all'iniziativa rendendola davvero unica nel suo genere.

Il risultato è stato così un brano melodioso che ha visto protagoniste proprio le voci umane in un contesto molto meno elettronico rispetto a quanto fatto negli anni scorsi. La canzone registrata da grandi e piccoli - con la partecipazione di Anna Clara Piscitello, figlia dell'autore del brano - ha così esaltato le peculiarità tipiche del Natale raccontate da giovanissime voci (il coro) affiancate da una voce femminile. Ai toni tipicamente natalizi si sono così aggiunti desideri di speranza e carità verso quanti il Natale non possono viverlo al meglio, emulando il gesto di afferrare una stella (simbolo di speranza) per donarla al prossimo bisognoso.

La canzone ha previsto una musicalità melodica semplificata, in modo da essere immediatamente cantata da tutti (obiettivo subito raggiunto).

Sin dalla sua ideazione il produttore Giuseppe Piscitello aveva previsto un coro con almeno 6 voci ma l'incontro con il coro "Insieme" del Compensivo "Vittorini" ha superato ogni aspettativa e l'intesa è stata immediata. L'entusiasmo dimostrato dai 17 bambini che hanno partecipato all'iniziativa è stato un veicolo necessario ed ingrediente basilare per portare a termine il progetto. La canzone, distribuita da Amuse con etichetta Giuseppe Piscitello, sarà adesso presto disponibile in tutti gli stores di streaming audio dal prossimo 2 dicembre e corredata da un videoclipe su Youtube.

Il coro dei 16 alunni era formato da Aurora Addamo, Sofia Libro, Alessia Ambriano, Giulia Oteri, Nicole Leopizzi, Francesco Beccore, Dalila De Maria, Arianna Arena, Alice Curcio, Benedetta Pappa, Samuele La Rosa, Emma Panarello, Sabrina Inferrera, Ilaria Leotta, Marta Noccioli, Elena Rizzottoe Marzia Spadaro. Bravissime anche le direttrici del coro – Antonella Calcagno, Paola Chiofalo e Patrizia Milazzo – che con cura e tanta maestria hanno saputo far dare il meglio ai 17 piccoli artisti.