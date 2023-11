Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, inaugurato a Villafranca un murale di Andrea Sposari

In occasione della "Giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza" è stato inaugurato il murale di piazza Unicef, realizzato dall'artista Andrea Sposari nell'ambito del bando della democrazia partecipata 2023 e promosso dall'associazione Orizzonte Comune. «È stata una mattinata particolarmente intensa, nel corso della quale a molti di noi è sfuggita qualche lacrima, dovuta all'emozione che le tematiche affrontate inevitabilmente suscitano - riferisce il presidente dell'associazione Roberto Saia -. I diritti dei bambini e degli adolescenti, in giorni nei quali la guerra e i suoi fautori se ne infischiano, “producendo” orfani e distruggendo per sempre la vita dei nostri piccoli fratelli, sembrano un'utopia. È stata una manifestazione ricca di spunti di riflessione, grazie ai nostri ospiti e soprattutto ai nostri bambini e ragazzi, che hanno prodotto degli elaborati molto significativi e li hanno illustrati e spiegati in aula consiliare rendendo orgogliosi tutti noi, la scuola, i genitori. Teniamo a sottolineare come i nostri giovanissimi amici siano stati partecipi in maniera impeccabile, dedicando grande attenzione al delicato argomento che stavamo affrontando». All'ottima riuscita dell'iniziativa hanno dato il loro contributo l'amministrazione comunale, l'Istituto comprensivo e il consiglio d'Istituto, Fabio Costantino (già garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Messina), l'on. Pietro Bartolo, la baby sindaca Gloria Crisafulli, la presidente del Tribunale dei minorenni di Messina Maria Francesca Pricoco, la Lute, il personale del Comune e i vigili urbani.