Dalla Corea del Sud a Saponara in luna di miele: il viaggio di Kim e Park neo sposini trentenni

Dalla Corea del Sud a Saponara in luna di miele. Kim e Park, neo sposini trentenni, hanno scelto la Sicilia come meta del loro viaggio di nozze. Dopo due giorni a Palermo, hanno deciso di muoversi in direzione orientale verso Taormina, ma prima si sono regalati una giornata particolare all’insegna della natura e del relax, trascorrendo una notte nella "Bolla di Mag", struttura realizzata a San Pietro di Saponara da Alessandro Magazzù. Spinti dalla curiosità e dalle novità dei luoghi hanno visitato i vicoli del piccolo borgo di San Pietro, assaggiando e apprezzando il cibo locale. Hanno vissuto dei momenti sempre con il sorriso stampato sul volto. Prima di andare via hanno raccolto da un vicino albero dei melograni e hanno constatato che da loro vengono venduti a 9.041 won coreani l’uno (circa 6 euro ciascuno). Sono dunque rimasti particolarmente colpiti dalla grandissima opportunità di poterli raccogliere direttamente dall’albero. L'accoglienza, il calore e le bontà della Sicilia, che la terra offre a chilometro zero, sono stati un regalo straordinario per la loro luna di miele.