Messina, consegnata al Key club Maurolico la Charter del Kiwanis Peloro

Si è svolta, nell’aula magna del liceo classico “Francesco Maurolico”, la cerimonia di consegna della charter del club sponsor Kiwanis Peloro al Key club Maurolico. Alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, del presidente del club Peloro Michele Minissale, della dirigente scolastica del Liceo Maurolico, Giovanna De Francesco e di tutte le autorità kiwaniane, è stato dato ufficialmente avvio all’attività del Key Club.

All’evento, curato dai cerimonieri del Kiwanis Peloro e Key Club Maurolico, Chiara Quartarone ed Elisa Nardi, hanno partecipato la direttrice scolastica dell’I.C Manzoni - Dina e Clarenza, Concetta Quattrocchi, il direttore scolastico dell’I.C. Mazzini, Nicola Labate; monsignor Giò Tavilla, e la dott.ssa Rosa Azzarelli, in rappresentanza dell'ufficio scolastico provinciale.

Commovente il momento in cui il presidente del club Michele Minissale ha consegnato alla presidente del Key Club, la Charter del Club alla studentessa Ilaria Gatto, sottolineando l’importanza della celebrazione che si inserisce in un processo di crescita dell’associazionismo, in chiave filantropica, nei confronti di chi patisce condizioni disagiate, soprattutto bambini, in linea col motto Kiwanis “Serving the children of the world”