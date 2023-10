Spadafora intitola una via al poeta Manlio Sindoni

Una nuova via - all'intersezione con la via Lungomare/Collodi - porta adesso il nome di Manlio Sindoni, docente universitario e poeta della comunità spadaforese.

Si è svolta la cerimonia di intitolazione alla presenza della sindaca Tania Venuto, del parroco monsignor Alessandro Lo Nardo, degli eredi Sindoni e di un folto pubblico. Dopo la scopertura della targhetta, si è tenuto un convegno nei locali della Lute, con un toccante intervento di Franco Alacqua, e successivamente di Maria Lizzio e Nicola Schepis. Le poesie sono state lette da Cetti Perrone.

La scelta di intitolare la via al poeta molto stimato è stata promossa dall'associazione "11 Novembre" in sinergia con i componenti della commissione per la Toponomastica e dell'amministrazione comunale.