Patti, pescato un calamaro di 14 chili

Un calamaro lungo 1 metro e 28 centimetri per un peso di 14,2 chilogrammi la pesca grossa di ieri mattina. La preda dalle straordinarie dimensioni ha abboccato all’amo di Antonio Trusso, sub agonista dell’Asd Apnea Tirreno Blu di Patti. Viste le condizioni delle correnti sottomarine non perfettamente idonee per praticare pesca subacquea, la battuta amatoriale da barca è stata l’alternativa rivelatasi fortunata. La tecnica “vertical jigging” per raggiungere la profondità di 1000 metri ha consentito la cattura, nelle acque di Capo d’Orlando, del maxi calamaro che ha dato non poco filo da torcere.

