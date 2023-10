Uno show di cucina e musica a piazza Cairoli: Messina ama lo Street Food Fest!

Attesissimi e molto fotografati gli ospiti della prima giornata del “Messina Street Food Fest”: il cantante Delvento che si è esibito sul palco di Piazza Cairoli e l’attore e chef Andy Luotto.

«L’emozione di tornare a casa a suonare è sempre tanta, cerco di concentrarmi ancora di più perché vengono a sentirmi tanti amici che non voglio deludere», racconta Delvento che ha fatto il pieno di consensi alla trasmissione “X Factor” e che arriva a Messina alla vigilia dell’uscita del suo nuovo brano.

«Per me – prosegue - è più importante esibirmi qui che altrove, ma provo anche tanto sollievo perché so che appena finisco di suonare posso tornare a casa mia e stendermi sul divano, dove passo molti momenti a scrivere e suonare la chitarra. Sono molto felice di essere a casa e di poter suonare qui in piazza per il “Messina Street Food Fest”».

Molto atteso anche Andy Luotto che tanti ricordano per le famosissime trasmissioni con Renzo Arbore ma forse in pochi sanno che ha uno speciale sentimento con la nostra città. «Pensando al mio legame con la Sicilia mi commuovo- dice - perché mia nonna era di Messina, tornare qui mi da una grande emozione, se ho un minimo senso di buon gusto penso di averlo ereditato proprio dalla nonna siciliana piuttosto che dai nonni piemontesi. Ricordo ancora due piatti che lei faceva che cucino ancora oggi con la sua ricetta: sono una caponata, che nel libro ho chiamato “la Caponata di nonna Ninetta” e poi ho messo in bacheca dei bambù. Mia nonna con quelli preparava i cannoli».

Il primo show cooking ha visto ai fornelli lo chef Carmelo Ferreri che ha preparato una pasta margherita con grani antichi siciliani, cozze, vongole, datterino giallo e mollica “atturrata”. Particolarmente apprezzata dagli ospiti del live: Gaetano Basile presidente onorario di Saccne rete; Lino Morgante, presidente Ses e direttore editoriale di “Gazzetta del Sud”; Nicola Cicero Science for life di Unime, Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio e Andy Luotto.

Subito dopo lo show cooking di Andy Luotto, con “La lunga ala del gusto”, alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia. Gli show cooking anche quest’anno hanno un fine solidale: i proventi sono per il Cirs Casa Famiglia e la Mensa di Sant’Antonio. In apertura dei live, presentati dalla giornalista Valeria Zingale, c’è stato un commovente ricordo di Milena Visalli.