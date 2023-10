Messina Street Food Fest: la festa è cominciata... Che successo di piazza!

La festa è cominciata. Piazza Cairoli si immerge nella gioiosa atmosfera del Messina Street Food Fest. Fino a domenica basterà farsi guidare dall’olfatto per trovare il fritto più croccante, la carne alla brace più succulenta, il dolce più goloso lasciandosi conquistare dalle tante specialità dello street food, il cibo di qualità che si gusta camminando. Un percorso tra i sapori della tradizione e dell’innovazione che anche quest’anno non mancherà di richiamare un vasto pubblico. Piazza Cairoli era gremita già prima dell’inaugurazione mentre ancora nelle casette del food e sotto la grande struttura dove si svolgono gli show cooking nell’ambito del Messina Street Fish, si lavorava per gli ultimi preparativi. Appena le casette hanno aperto i battenti non si è perso tempo per assaggiare le numerose specialità. A tagliare il nastro Alberto Palella, presidente di Confesercenti Messina e amministratore unico di Eventivamente insieme alla prefetta Cosima Di Stani e al sindaco Federico Basile. “L’emozione è sempre la stessa, è come se fosse la prima edizione- dice Alberto Palella - quest’anno le date del MSFF coincidono a quelle del 2017, ma abbiamo tante novità, molti piu’ operatori, ce ne sono 53 erano 54, purtroppo un operatore ha dovuto rinunciare all’ultimo momento per motivi familiari, ma ci sono tante proposte nuove da gustare ed anche molte grandi conferme, specialità che sono diventate dei must che tutti aspettano e poi c’è la novità di Radio Messina Street Food Fest, una radio a circuito chiuso che è anche sul web, è un modo per consolidare il rapporto con il territorio, tra gli ospiti quanti cercano di portare avanti la messinesità in Italia e nel mondo”. Insomma una manifestazione che aumenta di importanza di anno in anno e che “vuole diventare un appuntamento fisso per la città – prosegue Palella - ed un’occasione di crescita anche per il commercio, l’auspicio è che l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni, il museo e tutti gli altri cerchino di fare rete per metterla a reddito. Quest’anno abbiamo organizzato per dieci giornalisti che arrivano da fuori Messina un press tour per far vedere la città, i nostri prodotti tipici, le cantine, il museo, parleranno delle nostre eccellenze, è stato un inizio ma si potrebbe strutturarlo meglio, dobbiamo trovare un modo per trovare sinergie e crescere insieme magari organizzando in questi giorni anche altri eventi come mostre e altro ancora”. Il MSFF non è solo cibo come osserva il sindaco Basile: “E’ una vetrina non solo per Messina ma anche per tutti i produttori e quanti avranno modo di apprezzare le specialità, un evento che non si limita alle casette dove si vende il cibo ma è anche l’occasione per portare esperienze non solo culinarie di una città che del cibo può fare vanto. Questa manifestazione ormai è diventata un punto di riferimento per Messina, ho scambiato qualche battuta con Andy Luotto, lo andrò a trovare a Roma, chissà se possono nascere sinergie”. Tra le grandi novità di quest’anno del MSFF c’è la partnership con il Gruppo Ses Gazzetta del Sud -Rtp che segue l’evento con interviste, stand up e dirette. Il “Messina Street Food Fest” è raccontato anche su radio Antenna dello Stretto la mattina in diretta per circa tre ore con Antonella Romeo; inoltre dalle 18 alle 19.20 trasmissione in diretta su Rtp e su Gazzettadelsud.it condotta da Salvatore De Maria, con interviste ai commercianti e a vari ospiti. Previsto pure un collegamento in diretta nel tg delle 19.30 e la prima puntata della nuova stagione del talk “Scirocco”, di domani, si terrà proprio da piazza Cairoli con Emilio Pintaldi.