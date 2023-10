Messina Street food fest, oggi l’inaugurazione e via al gusto

È finalmente il giorno del “Messina Street Food Fest”. La kermesse gastronomica che celebra il cibo di strada, giunta alla quinta edizione, ritorna con tante gustose specialità.

Da oggi, e fino a domenica 15 ottobre, Piazza Cairoli sarà inondata da profumini prelibati e da tanta buona musica in un’aria di festa e condivisione che non mancherà di coinvolgere il numeroso pubblico che, ogni anno, sancisce il grande successo della manifestazione, una delle più amate della Sicilia.

Tornano le casette del cibo, quest’anno sono 53, con tante specialità, gli show cooking solidali a favore del Cirs e della Mensa di S. Antonio e musica dal vivo. Tante le sorprese per il primo giorno a partire da Andy Luotto, notissimo attore, chef ed appassionato di cucina protagonista di uno show cooking, mentre special guest del palco di Piazza Cairoli è il messinese Delvento apprezzato cantautore pop, reduce dai successi ottenuti alle Audition di X Factor.

A tagliare il nastro, alle 18,30, il presidente di Confesercenti Messina ed amministratore unico di “Eventivamente” Alberto Palella insieme con il sindaco Federico Basile.

Show cooking

Al via anche il “Messina Street Fish”, progetto che mira alla valorizzazione del pescato locale, sostenuto dalla Regione Siciliana nell’àmbito del quale si svolgono gli show cooking. Appuntamento alle 19 con Carmelo Ferreri, chef del ristorante Corallo Lido Modica, di Ragusa, che farà gustare una Margherita con grani antichi siciliani, una pasta con cozze, vongole, datterino giallo e mollica “atturrata”. Alle 21 Andy Luotto, attore, comico e resident chef del ristorante Riva Portese di Roma preparerà “La lunga ala del gusto”, l’alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia.

Gruppo Ses

Quest’anno l’evento ha una media partnership con il Gruppo Ses Gazzetta del Sud - Rtp presente a Piazza Cairoli con una sua “casetta” per interviste, stand up e dirette. Nei giorni della kermesse dalle 18 alle 19,20 trasmissioni su Rtp e collegamento con il Tg delle 19,30 L’evento avrà anche spazio sui siti www.rtp.gazzettadelsud.it e www.gazzettadelsud.it . Da domani mattina, inoltre, appuntamento su Radio Antenna dello Stretto.

I.I.S. Antonello

Anche quest’anno gli studenti dell’IIS Antonello sono di supporto all'accoglienza e al servizio nell'area show cooking mentre gli alunni degli indirizzi Tecnico Grafica e Comunicazione e Tecnico Turismo partecipano al contest fotografico “Occhio, Cuore, Gusto”, un’esperienza divertente e formativa che vedrà l'occhio ed il cuore alla ricerca di uno scatto che racchiuda gusto, tecnica ed emozione.

Spettacoli e radio

Si comincia alle 19, Dj set con Freetime radio, alle 21 Delvento e alle 22 La Soluzione. A Radio Messina Street Food Fest alle 18,30 ospiti di Alfredo Reni sono Delvento, Alessio Toscano dell'Associazione Nino Cucinotta e Luciano Fiorino Cda del Teatro Massimo di Palermo.

Parcheggi

Raggiungere il “MSFF” è semplice se si usano i mezzi pubblici e soprattutto il tram che ha una fermata a Piazza Cairoli. Per chi viene dalla Calabria senza auto, una volta sbarcato può usufruire del tram di fronte all'attracco, chi giunge in treno può arrivare in tram o a piedi. Per chi proviene dalle autostrade si consiglia di uscire allo svincolo di Messina Centro e utilizzare il parcheggio di interscambio del viale Europa, poi proseguire verso Piazza Cairoli in tram o a piedi. Infine per chi usa l’auto i parcheggi Cavallotti e Fosso sono aperti h24 e resterà aperto anche il parcheggio privato di via Dogali con accesso da via Ugo Bassi.

Token

Per degustare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di 1 euro ciascuno. Su ogni casetta food sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda.