Messina Street Food Fest: token disponibili in tutta la città e quest'anno il cibo di strada arriva anche a... casa!

Quest’anno i token per gustare le specialità del” Messina Street Food Fest” si potranno acquistare sia in prevendita che durante l’evento alle casse dedicate di piazza Cairoli. Ogni token vale 1 euro e in ogni casetta del food sarà impresso il numero dei token necessari per degustare la relativa specialità.

In prevendita i token si possono acquistare anche in diversi punti vendita della zona nord, centro e sud della città che in provincia.

Zona nord: Gelateria Giuseppe Arena, Via Consolare Pompea, 1773 ; Sacom, Contrada Pantanello snc - Torre Faro.

Centro città: Focacceria Francesco Arena, Via Tommaso Cannizzaro, 137; The king of meat, Viale Europa, 181; Coppedè gelateria siciliana, Via G. Garibaldi, 127; La Matta, Piazza Duomo, 23 ; Officina Musumeci Service, Viale Italia, 93.

Zona sud: Pasticceria Salva, Via Nazionale, 313 - Mili Marina; Prodotti Tipici Campanella, Via Nazionale, 247 - Mili Marina. Provincia: Da Onofrio Ristorante Pizzeria, Via IV Novembre,153 - Furci Siculo; Maxisconto, Via Lungomare Centro - S. Teresa di Riva; Maxisconto, Via Vittorio Emanuele, 227 – Letojanni.

Una delle novità è la possibilità di ricevere direttamente a casa sia i token che alcune specialità. Per questo l’organizzazione ha creato “Il Messina Street Food Fest a casa tua” siglando un accordo con la piattaforma di food delivery My Lillo. I token potranno essere acquistati anche online in un’apposita sezione di My Lillo, si potranno ordinare fino a 10 specialità selezionate per riceverle a casa attraverso la piattaforma. Le ordinazioni dovranno essere fatte con My Lillo entro le 18.30 e verranno consegnate a casa a partire dalle 20.

Questi i piatti che si potranno ricevere a casa: cannolo di Piana degli Albanesi, arrosticini abbruzzesi, panino cu pruppu rustutu, bombette pugliesi, arancino oro nero nelle varianti Nebrodi e Sanremo, hamburger di chianina con vellutata all’aglione, panino con pulled pork, pizza fritta, “bomba dello street” con yogurt gelato, panuozzo con parmigiana di pesce spada, ricottamisù, angus kebab e panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi. Il panuozzo con parmigiana di pesce spada, il ricottamisù e l’angus kebab sono gluten free.

Restando in tema di novità, il “Messina Street Food Fest” ha una media partnership con il Gruppo Ses Gazzetta del Sud - Rtp che sarà presente a Piazza Cairoli con una sua “casetta” per interviste, stand up e dirette.

Sono numerosi gli appuntamenti programmati per poter seguire tutto l’evento attraverso le voci ed i servizi dei giornalisti. Il “Messina Street Food Fest” sarà raccontato su radio Antenna dello Stretto la mattina in diretta per circa tre ore; inoltre dalle 18 alle 19.20 è prevista una trasmissione in diretta su Rtp e su Gazzettadelsud.it condotta da Salvatore De Maria, con interviste ai commercianti e a vari ospiti. Ci saranno anche i volti noti di Rtp e della Gazzetta del Sud che commenteranno da Piazza Cairoli la manifestazione e intervisteranno diversi personaggi. Ci sarà pure un collegamento in diretta nel tg delle 19.30 e la prima puntata della nuova stagione del talk “Scirocco”, venerdì 13, si terrà proprio da piazza Cairoli con Emilio Pintaldi.

Altra new entry è Radio Messina Street Food Fest su FreeTime Dj Radio con lo speaker e dj messinese Alfredo Reni che condurrà con Ermy. Sarà in onda durante le ore di apertura del villaggio, diffusa in streaming e con app dedicata installabile su tutti i cellulari.

Non solo musica, ma chiacchiere con esponenti dello spettacolo all'insegna dello slogan “La bella Messina”. Si comincia giovedì 12 alle 18 con Maurizio Gugliotta, alle 18,30 Delvento, Alessio Toscano dell'Associazione Nino Cucinotta e Luciano Fiorino. Venerdi 13 alle 12 Ninni Panzera, alle 13 Maurizio e Sabrina Marchetti. Alle 18.30 Loredana Polizzi. Sabato 14 alle 12 Umberto Parlagreco, alle 12.30 Tony Canto, alle 13 Ninni Bruschetta. Alle 18 Letizia Bucalo Vita e alle 18,30 Antonino Cicero. Domenica 15 alle 11.30 Le Glorious4, alle 12.30 Roberto Zen Bonaventura, alle 17.30 Daniele Passaro. Alle 18 Maurizio Mastroieni e alle 18,30 Lelio Bonaccorso. Inoltre alle 19,30 saranno ospiti i dj Stefano Falcone, Leo Lippolis e Helen Brown. L'app FreeTime DJ Radio si può scaricare da Apple Store e da Google Play.