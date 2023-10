"Messina Street Food Fest"... Non solo cibo, ma anche buona musica e... tanti gadgets

Per chi ha voglia di fare festa, mangiar bene e divertirsi il “Messina Street Food Fest 2023” è la destinazione giusta. La manifestazione offre anche tanta buona musica con l’esibizione di band, cantanti e dj set che faranno cantare e ballare Piazza Cairoli. Per le quattro giornate è stato previsto un ampio cartellone con tanti musicisti e dj che accompagneranno tutta la manifestazione. Ad aprire le danze giovedì 12 alle 19.30 sarà il dj set a cura di Freetime DJ Radio. Alle 21 il live di Delvento, cantante messinese che a luglio è entrato a far parte della rosa dei concorrenti di X Factor 17 superando le Audition con quattro si dei giudici cantando il brano “fiore di Maggio” di Fabio Concato e partecipa ai Bootcamp con il brano inedito “Tetto Del Mondo”. Sarà l’occasione per ascoltare uno dei cantanti di casa nostra che si sta facendo largo nel mondo della musica. La serata prosegue alle 22 con la band “La Soluzione”. Venerdì 13 si inizia alle 19.30 con il dj set di Stefano Falcone. Alle 21 sul palco sale la band “The Brixton” e alle 23 la musica della band “I Camurria”.

Sabato 14 alle 13 dj set di Santino Villari. La musica torna alle 19.30 con il dj set di Leo Lippolis. Alle 21 la band “Gli approssimativi” e alle 23 “Emanuele Fazio & I Fuori Orario”.

Domenica 15 alle 12 è previsto il dj set di Josè dj e si continua a far musica e ballare alle 19 con il dj set di Helen Brown. Alle 21 esibizione della band “Four Play” e alle 23 sarà la volta di “Gesuè Pagano band”.

Una delle novità di questa edizione del “Messina Street Food” Fest è la presenza in piazza di uno shop, un punto dove sarà possibile acquistare i gadget della manifestazione per vivere l’evento a 360 gradi e portare a casa un ricordo di una giornata speciale. I gadget accontentano tutti i gusti e sono sia per grandi che per piccini come il simpatico peluche di Bracioleone, la mascotte della manifestazione, che nella sua versione mini, conquisterà tutti. È un morbido ricordo da coccolare che farà la gioia dei più piccoli ma conquisterà anche i più romantici. I patiti delle t-shirt non potranno perdersi le magliette del “Messina Street Food Fest”, ce ne sono di diversi colori con frasi divertenti oppure con l’immagine della mascotte Bracioleone. I collezionisti delle tazze possono trovare anche quelle del Messina Street Food Fest, e poi ci sono le comode e sempre utili borse shopping.