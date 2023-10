Messina Street Food Fest è anche show cooking e solidarietà con 15 chef, pizzaioli e gelatieri premiatissimi

Appuntamento fisso nell’àmbito del “Messina Street Food Fest”, è quello con gli show cooking del “Messina street fish”, uno spazio dedicato all’esaltazione del pescato locale che quest’anno apre ad una delle pietanze più amate di sempre: la pizza. All’interno degli show cooking dedicati alla pizza ci sarà la possibilità di gustare un dolce.

Ai fornelli della grande struttura allestita a Piazza Cairoli, da giovedì 12 a domenica 15 ottobre, si alterneranno in quindici tra chef stellati, pizzaioli e gelatieri premiatissimi. Nelle preparazioni sarà utilizzato pescato locale con un’attenzione alla pesca sostenibile e all’utilizzo del pesce povero per esaltare al meglio le proprietà e aumentarne il consumo.

Anche quest’anno nella manifestazione sono coinvolti studenti e professori dell’I.I.S. Antonello. Gli studenti collaboreranno negli show cooking che vedranno protagonisti due docenti. L’istituto, presieduto dalla dirigente scolastica Laura Tringali, avrà anche una casetta del food dove si potrà gustare la “Rizzuola”, una specialità della rosticceria siciliana.

Gli show cooking, presentati dalla giornalista Valeria Zingale, sono legati ad un progetto benefico: il ricavato sarà infatti devoluto al Cirs Casa Famiglia e alla Mensa di S. Antonio.

Il programma

Questo il programma degli show cooking solidali: giovedì 12 il ricavato dello show cooking delle 21 andrà al Cirs. Venerdì 13 lo show cooking delle 19 è per la Mensa di Sant’Antonio, quello della 21 per il Cirs; sabato 14 lo show cooking delle 19 sarà per il Cirs quello delle 21 per la Mensa di Sant’Antonio. Infine domenica 15 i proventi dello show cooking delle 12 andranno sia a Cirs che alla Mensa di Sant’Antonio, quello delle 19 alla Mensa di Sant’Antonio e quello delle 21 al Cirs. È possibile prenotare i biglietti per gli show cooking contattando il numero telefonico 340 2603661 (Mensa di Sant’Antonio) oppure il 349 5249033 (Cirs).

Gli show cooking cominciano dunque giovedì 12 ottobre alle 19 con Carmelo Ferreri, chef del ristorante Corallo Lido Modica di Ragusa che farà gustare una pasta con grani antichi siciliani, cozze, vongole, datterino giallo e mollica “atturrata”. Alle 21 arriva Andy Luotto, attore, comico e resident chef del ristorante Riva Portese di Roma che preparerà “La lunga ala del gusto”, l’alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia.

Venerdì 13 ottobre, alle 19, Matteo La Spada, della pizzeria L’Orso di Messina, 3 spicchi Gambero Rosso, preparerà la pizza “Mediterraneo” mentre il dolce è affidato ai professori Nino Iannazzo e Giuseppe Porco dell’I.I.S. Antonello. “Infinitamente nocciola” è il dessert al piatto preparato dal professore Iannazzo mentre “Dama Bianca” è il cocktail del professore Porco. Alle 21 show cooking con Friedrich Schmuck della Pizzeria Piano B Siracusa, 3 spicchi Gambero Rosso con la pizza “Sgombro ogni dubbio”, pizza al padellino con burrata, tartare di sgombro, verdurine, pinoli tostati e olio al finocchietto. Il dolce è di Giuseppe Arena della gelateria Arena di Messina che preparerà un sorbetto alla Malvasia delle Lipari con capperi canditi e crumble di amaretto.

Sabato 14 ottobre, alle 19, la prima parte dello show cooking vedrà ai fornelli lo chef Domenico Perna del ristorante Pepe Rosa di Capo d’Orlando con il “Bandiera in fiamme”. Alle 21 ci sarà lo show cooking dello chef stellato Giuseppe Raciti del ristorante Zash, 1 stella Michelin, di Riposto. Nel suo piatto vongole, porcini, topinambur, aglio nero e prezzemolo.

Domenica 15 ottobre, alle 12, largo agli Ambasciatori del gusto di Messina: Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni. Arena farà gustare un crostino di grani antichi, scarola, besciamella di tuma, pomodorino confit, acciughe, uvetta, pinoli, zest di limone. Caliri proporrà “ Risu e stiddi”, infine il dolce di Freni sarà la “Tartelletta al limone con nocciole dei Nebrodi”. Alle 19 arriva Emanuele Serpa, della pizzeria Frumento di Acireale, 2 Spicchi Gambero rosso, con la “Marinara di acciughe”, una pizza contemporanea con pomodoro, crema di aglio nero, acciughe sottolio, prezzemolo e origano. Il dolce è affidato a Pietro Di Noto della gelateria Di Noto a Castel di Tusa che porterà una granita all’acqua di mare. Alle 21 lo chef stellato Nino Ferreri del ristorante Limu, 1 stella Michelin, di Bagheria proporrà zucca, sgombro e vino bianco.