Spadafora, al liceo "Galilei" cerimonia di inizio anno all'insegna di accoglienza e solidarietà

Accoglienza e solidarietà. Il liceo scientifico-linguistico "Galilei" di Spadafora ha vissuto un giorno di scuola speciale, celebrando l'avvio dell'anno scolastico all'insegna dei valori che l'Istituto porta avanti da sempre e diffonde nella comunità locale anche mediante iniziative concrete di solidarietà, come una raccolta alimentare destinata alla Caritas parrocchiale di Spadafora. Riuniti all'interno della chiesa "Sacro Cuore", studenti e docenti hanno accolto la loro dirigente scolastica Giovanna De Francesco, che ha voluto realizzare questo momento di lieta aggregazione, che favorisce la piena integrazione della comunità scolastica e promuove la solidarietà sociale.

In apertura della celebrazione la dirigente ha ringraziato in modo particolare i sacerdoti padre Alessandro Lo Nardo, padre Giovacchino Loumouamou e padre Francesco Cucinotta, docente di religione in alcune classi del Liceo. Durante i saluti conclusivi, De Francesco ha ricordato con commozione il giovane Gabriele Iarrera.