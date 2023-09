Capo D'Orlando, a quasi 102 anni rinnova la patente sino al 2025

A quasi 102 anni, li compirà fra 15 giorni, rinnova la patente sino al 2025, quando compirà ben 104 anni e così entra nella top-ten dei patentati più longevi al mondo. “ E’ Antonino Mazzone, il nonnino di Capo d’Orlando ,classe 1921 già balzato agli onori della cronaca per aver acquistato la sua nuova utilitaria alla soglia dei cent’anni Nino Mazzone, già graduato dei carabinieri, manco a dirlo, è completamente autonomo tant’è che dice alla Gazzetta del Sud “ Ero in ansia quando mi sono sottoposto alla visita per il rinnovo della patente perché senza il benedetto documento di guida avrei avuto grossi problemi a fare la spesa e soprattutto a recarmi al cimitero a deporre i fiori ai mie cari” . Così orgoglioso mostra la patente con tanto di validità al 14 ottobre del 2025 “Quando il medico dopo avermi sottoposto alla verifica dei requisiti per il rinnovo mi ha comunicato che avrei potuto guidare per altri due anni, non nascondo che mi sono emozionato”. Poi per ribadire il suo prefetto stato di forma, aggiunge: "Ho letto tutte le lettere che il medico mi indicava sul tabellone, anche le più piccole, ed alla fine mi ha detto «lei vede meglio di me»”.