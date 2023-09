Giulia Ferro, la food influencer messinese che "mangia" con gli occhi

L'amore per il cibo getta radici profonde, da quando la piccola Giulia giocava (e mangiava) nella salumeria palermitana del padre, quello per la fotografia si é sviluppato invece sin dall'adolescenza. Il perfetto connubio tra queste due passioni ha trovato sfogo in quella che ad oggi è diventata a tutti gli effetti una professione, quella della "food influencer".

Giulia Ferro, messinese d'origine, orlandina d'adozione spopola sui social (prevalentemente su instagram) dove presta la propria immagine per la promozione di locali, ristoranti e resort tra la costa tirrenica peloritana e quella calabrese. "Ho sempre saputo che avrei lavorato con i social" ed alla domanda sul perchè non abbia ancora ricevuto chiamate dalla sua città d'origine, risponde senza polemiche "Arriverà, è sempre più difficile farsi apprezzare tra i propri cittadini".

Tra progetti passati e futuri, un viaggio a tutto tondo in quella che oggi più che mai è diventato il lavoro del presente.