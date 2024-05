Danza, la JDance Academy di Messina fa incetta di successi

Nelle giornate del 27 e 28 aprile 2024 si sono svolti i Campionati Regionali Siciliani CSEN ANMB, al Palafiere di Catania. Tanta era l’attesa e tanta è stata l’affluenza dei giovani competitori siciliani, che hanno reso l’evento, il più numeroso della stagione sportiva 2023-2024.

Tra le tante Associazioni Sportive Dilettantistiche partecipanti, a contraddistinguersi è stata la JDance Academy, con sede a Ganzirri degli insegnanti Jessica Sparacio e Davide Cardile, che ha portato in alto il nome della nostra Messina, guadagnandosi ben 9 titoli di Campioni Regionali.

Nella giornata di sabato, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio, sono stati gli atleti dell’Over16:

Alessia O. - Alice G. - Alice R. - Andrea V. - Annalaura R. - Astrid F. - Aurora S. - Carola B. - Chiara C. - Elena M. - Elena M. - Francesca L. - Giada A. - Giulia G. - Giulia O. - Giulia P. - Giuliana C. - Giusy C. - Ilenia M. - Ivana V. - Ludovica A. - Maristella L. - Michelle S. - Miryam A. - Nives C. - Sara C. - Sara F. - Sofia A. - Sofia M.

nelle discipline Synchro Freestyle, Choreographic Freestyle e Show Freestyle classe Rising Star.