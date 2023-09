A Didacta Sicilia l’"arena" dell'Ufficio scolastico: c'è anche Ses con educazione digitale e informazione di qualità

Dal 12 al 14 ottobre la Sicilia, come prefigurato lo scorso anno a chiusura della prima edizione dal presidente della Regione Renato Schifani, torna ad essere l'hub della formazione nel Mediterraneo grazie a Didacta, la più importante fiera italiana dedicata all'istruzione, che per la seconda edizione siciliana ha scelto il titolo“Uno sguardo al futuro: l’intelligenza artificiale”. L'evento sarà presentato martedì 26 settembre alle 11 a Palermo, a Palazzo d'Orléans, in Sala Alessi: interverranno l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, l'assessora regionale al Territorio e all'ambiente Elena Pagana, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, la coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, Anna Paola Concia. In videocollegamento Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera spa, e Cristina Grieco, presidente di Indire. Particolarmente intenso il programma, che con una formula internazionale collaudata vede insieme gli spazi espositivi con le più importanti novità in ambito didattico e i momenti dedicati alla formazione e all'approfondimento.

Didacta Italia – Edizione siciliana si svolgerà negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco ed è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di Indire. La rassegna propone un programma scientifico di alto livello (cui si affianca quello proposto da enti e aziende) coordinato dal professore Giovanni Biondi e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, l’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia. Di rilievo quest’anno la partecipazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, diretto da Antonella Iunti, e dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, guidato da Giuseppe Silipo, in una importante e significativa sinergia interregionale. Partner: Didacta International.

Lo spazio "arena" dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, la seconda propone spazi ancora più ampi nei quali stimolare lo scambio di esperienze e il confronto sul presente e il futuro della didattica. Tra le novità, l'"arena" realizzata dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia. Il direttore generale Giuseppe Pierro ha diramato nei giorni scorsi un invito a tutte le scuole siciliane. "L’evento - ricorda l'USR - è rivolto a dirigenti scolastici e docenti di tutti gli ordini di scuola, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori nonché agli amministratori locali. Lo spazio dedicato alla Fiera, 22 mila metri quadrati distribuiti su 4 padiglioni, consta di un’area dedicata alla formazione con workshop immersivi, seminari e convegni, e di una sezione espositiva che ospiterà aziende leader su scala nazionale e internazionale". I diversi snodi formativi che saranno oggetto della Fiera, come sottolinea l'Ufficio, "saranno incentrati sui temi dell’innovazione della didattica a tutto tondo, con un focus sull’intelligenza artificiale (AI) e su come questa possa fungere come strumento per la didattica. Di tutto questo, e non solo, si parlerà a Didacta Sicilia. Avranno luogo infatti diversi workshop sulle STEAM, sul sistema integrato 0-6, sul sistema della formazione Tecnica Superiore, sull’educazione di genere, sulla cittadinanza e sull’educazione alla legalità. E ancora, eventi sul programma Erasmus, CLIL, filosofia, matematica, musica, l’enogastronomia”. Didacta si concluderà con la proiezione di un film di recente uscita e prodotto dalla RAI dal titolo “Educazione fisica”.Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi dell'intera manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/.L’acquisto del biglietto d’ingresso, con diverse modalità, consente di scegliere quali eventi seguire.

"La Fiera - ribadisce Pierro - rappresenta inoltre un’importante occasione di incontro e confronto per la scuola siciliana e per tutto il meridione. A tal fine all’interno di DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, l’Ufficio Scolastico Regionale organizza un proprio stand che quest’anno si arricchisce di un’arena che ospiterà workshop, seminari rappresentativi di buone pratiche innovative delle scuole siciliane e una serie di proposte formative, rivolte a docenti e dirigenti. Quanto proposto ha come sfondo integratore il contrasto alla dispersione e alla povertà educativa". In un video tutte le novità: https://fieradidacta.indire.it/it/news-e/tutte-le-novita-di-didacta-sicilia-spiegate-in-un-video-a-cura-dellusr-sicilia/

Tutti i dirigenti scolastici siciliani riuniti a Misterbianco

Come già lo scorso anno, l’evento sarà anche un momento d’incontro e confronto per l’intero mondo scolastico dell’Isola. Il 13 ottobre è previsto, infatti, un incontro rivolto ai dirigenti scolastici dedicato all'approfondimento delle stesse tematiche al centro della kermesse con il seguente calendario: dalle ore 10 alle 13 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani; dalle ore 13.30 alle 16.30 per le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa. Per partecipare alla conferenza dei servizi della dirigenza scolastica siciliana occorre iscriversi utilizzando il link https://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/457876 accedendo con il proprio codice fiscale.

L'evento USR-SES su informazione di qualità e privacy

Tra gli eventi proposti nell’ambito del programma dell’ufficio scolastico c’è l’incontro che si terrà venerdì 13 ottobre dalle 13 alle 14 nell’arena USR Sicilia (stand 14B pad B2) su educazione digitale tra informazione di qualità e privacy in collaborazione con Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia (prenotazioni al link https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/1929-null).

All’evento, dopo i saluti istituzionali del direttore Pierro e del presidente e direttore editoriale di SES Lino Morgante, interverranno il direttore responsabile del Giornale di Sicilia Marco Romano, con il caposervizio Calogero Morreale, responsabile dell’inserto GDScuola, il prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione dell’Ateneo di Messina, e in collegamento, l’inviato del TG1 Giuseppe La Venia e l’avv. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, che concluderà l’evento rivolgendo, tra l’altro, al mondo della scuola l’invito a partecipare al primo incontro del Privacy Tour 24, che partirà in primavera proprio da Messina grazie alla sinergia tra Garante e SES. Un’occasione per parlare all’universo scolastico (ambiente straordinario per la sensibilizzazione e la corretta divulgazione, verso i giovani e non solo) di un corretto uso della tecnologia, strumento prezioso ma anche fonte di gravi rischi, sia sul fronte della distorsione dei fatti sia su quello dell’esposizione a violazioni dei diritti personali, fra cui quello alla riservatezza. Un fronte d’impegno che vede Società Editrice Sud particolarmente impegnata tra Sicilia e Calabria, accanto alla comunità educante dei territori di riferimento e rispetto alle giovani generazioni, attraverso le sue testate Gazzetta del Sud (con l’inserto giovane Noi Magazine e il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”) e Giornale di Sicilia (con l’inserto GDScuola e il progetto di lettura e scrittura ad esso legato) su tutti i canali del network: giornali cartacei, siti web, radio e tv.

“Non è una novità che la rivoluzione tecnologica abbia portato con sé grandi cambiamenti negli assetti educativi e valoriali della nostra società. – sottolinea il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro - Nell’era di internet, la Scuola è impegnata ad insegnare e sviluppare nuove competenze e gli strumenti digitali sono stati inseriti ormai nelle prassi dell’insegnamento. Pensiamo alla didattica a distanza nel periodo della pandemia. Sono state svolte lezioni di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e di programmazione, si sono insegnate le nuove competenze digitali, sono state dedicate ore di lezione alla sicurezza e all’educazione civica digitale. Il piano formativo degli studenti comprende oggi i principi base dell’informatica e del mondo digitale in considerazione del fatto che la maggior parte dei lavori richiede oggi competenze digitali.

La sfida – continua consiste nell’educare all’uso della tecnologia affinché sia intesa come mezzo e non come fine e la si utilizzi pertanto con consapevolezza dei suoi effetti e con responsabilità dei danni che, potenzialmente, può provocare. Senza dubbio la rivoluzione tecnologica ha premiato la comunicazione, ma insidiato l’informazione. I social, senza per questo criminalizzarli, rappresentano più diffusamente l'unica fonte di informazione per la maggior parte dei nostri ragazzi, i quali faticano a distinguere nel mare delle notizie le vere dalle false, le verosimili ma sostanzialmente inesistenti. Senza i filtri necessari a un discernimento delle fake news, non ci si difende dalla manipolazione, dalla “disinformazia” per citare Giorgio Bocca. Il manipolare, lavorare una materia, può sottintendere anche di trasformarla a proprio piacimento. Manipolazione è anche l’alterazione dei fatti di cronaca voluta più per dare un effetto sensazionalistico alla notizia e quindi commercialmente più accattivante, attraente. Per questo – conclude il direttore generale USR Sicilia Pierro - bisogna insistere con i giovani sull’importanza della verifica di credibilità delle fonti, del singolo documento, dell’intero sito web. In questa direzione, e ne siamo lieti, va anche l’incontro promosso da Società Editrice Sud dedicato all’educazione digitale e all’informazione di qualità organizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nell’ambito di Didacta Italia -Edizione siciliana”.

"E' per noi un motivo di particolare soddisfazione - afferma Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia - poter essere presenti all'edizione siciliana di Fiera Didacta, manifestazione che già lo scorso anno abbiamo avuto motivo di apprezzare, con un evento promosso in sinergia con l'Ufficio scolastico regionale e ospitato nella sua arena. SES con le sue testate è attivamente impegnata, assieme alle Istituzioni, sul fronte della divulgazione dei temi legati al corretto uso della tecnologia e alla promozione dell’informazione di qualità, contribuendo a coltivare un pubblico consapevole, sin dall’età scolare. Proprio questa scelta di valore è il fondamento su cui si basa la sopravvivenza stessa dell’impresa editoriale sana, a garanzia della pluralità e veridicità dell’informazione”.

Il programma integrale degli eventi nell'arena USR

Molto dettagliato il programma delle proposte formative USR dedicate ai docenti che avranno luogo presso l’Arena dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia(stand 14B pad B2) ,per le iscrizioni dovrà essere utilizzato il link https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi alla sezione eventi di enti e aziende.

GIOVEDI’ 1210:00-11:00 Il PNSD analisi e aggiornamento, le fasi di sviluppo, il portale a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito; 11.00-12.00 Ridurre i divari e contrastare la dispersione scolastica implicita ed esplicita: le azioni di supporto al PNRR in Sicilia a cura dell’USR per la Sicilia intervengono Roberto Ricci, Cristina Grieco, Margherita Di Stasio; 12.00-13.00 Presentazione Poli Innovativi 4.0 a cura dell’USR per la Sicilia intervengono i dirigenti scolastici 13:00-14:00; Data 2 learn (intelligenza artificiale) a cura dell’USR per la Sicilia intervengono Giulia Gugliemini, Tommaso Agasisti, Roberto Ricci; 14.00-15.00 Presentazione rete 0-6 a cura dell’USR per la Sicilia; 15:00-16:00 Esperienze innovative a cura dell’EFT dell’USR Sicilia; 16:00-17.00 Protocollo USR per i tirocini a cura dell’USR per la Sicilia e dell’Università di Enna; 17:00-18:00 Jazz & inclusione nelle musiche audiotattili a cura dell’USR per la Sicilia e del Brass Group educational interviene Roberto Cuccia

VENERDI’13: 10.00-11.00 Scuola in ospedale e istruzione domiciliare Buone Pratiche (programma scientifico) a cura dell’USR per la Sicilia interviene dirigente polo regionale; 11.00-12.00 Presentazione rete Piccole scuole Sicilia (programma scientifico) a cura dell’USR per la Sicilia interviene referente INDIRE; 12.00-13.00 Il cyberbullismo: presentazione attività a cura dell’USR per la Sicilia e di Telefono azzurro; 13:00-14:00 Educazione digitale tra privacy e informazione di qualità Promosso da USR per la Sicilia e Società editrice Sud intervengono Marco Romano, Marco Centorrino, Giuseppe La Venia, Guido Scorza; 14.00- 15.00 Esperienze LIS a cura dell’USR per la Sicilia; 15:00-16:00 Avviamento al lavoro a cura dell’USR per la Sicilia; 16.00-17.00 Seminario Banca d’Italia educazione finanziaria promosso da USR per la Sicilia e Banca d’Italia

SABATO 14:10:00-11:00 info day Erasmus E-Twinning a cura dell’USR per la Sicilia intervengono gli ambasciatori; 11.00-12.30 Ricerca e sperimentazione a scuola: la cultura enogastronomica e il made in Italy workshop a cura del Liceo della comunicazione e della cultura enogastronomica “Florio” di Erice; 12:30-13:30 Offerta formativa del Senato al fine di promuovere i valori della Costituzione. Saranno forniti dettagli sulle iniziative che prevedono l'attribuzione di PCTO per le scuole secondarie di secondo grado a cura del Senato della Repubblica; 14.30- 15.30 Includi@mo con l’intelligenza artificiale Equipe formativa territoriale